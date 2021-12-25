Nissan предложит покупателям выбор между передним или полным приводом. И в дополнение к своему новому внешнему виду Qashqai Sport имеет модернизированную кабину с обновленной информационно-развлекательной технологией, передает "kfz10.de".
Nissan Qashqai Sport 2022 будет полностью переработан, с более четким дизайном и более современным интерьером.
Nissan еще не опубликовал информацию о ценах или комплектации для модели 2022 года, но мы ожидаем, что комплектующие S, SV и SL будут обновлены.
Новая кабина Nissan Qashqai Sport 2022 выглядит совершенно по-новому, с обновленной приборной панелью, рулевым колесом и информационно-развлекательным дисплеем в стиле планшета.
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Фотографии модели Nissan европейского рынка, вероятно, представляют собой топовое оборудование SL, с кожанной обивкой, сшитыми приборными панелями и дверными панелями и цифровым дисплеем.
Цены должны оставаться относительно бюждетными, а базовая модель начинается примерно с 25 000 евро.
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