Nissan Qashqai Sport 2022 года является последней моделью японского автопроизводителя, которая подверглась капитальному рестайлингу.

Nissan предложит покупателям выбор между передним или полным приводом. И в дополнение к своему новому внешнему виду Qashqai Sport имеет модернизированную кабину с обновленной информационно-развлекательной технологией, передает "kfz10.de".

Nissan Qashqai Sport 2022 будет полностью переработан, с более четким дизайном и более современным интерьером.

Nissan еще не опубликовал информацию о ценах или комплектации для модели 2022 года, но мы ожидаем, что комплектующие S, SV и SL будут обновлены.

Новая кабина Nissan Qashqai Sport 2022 выглядит совершенно по-новому, с обновленной приборной панелью, рулевым колесом и информационно-развлекательным дисплеем в стиле планшета.

Фотографии модели Nissan европейского рынка, вероятно, представляют собой топовое оборудование SL, с кожанной обивкой, сшитыми приборными панелями и дверными панелями и цифровым дисплеем.

Цены должны оставаться относительно бюждетными, а базовая модель начинается примерно с 25 000 евро.

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