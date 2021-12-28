Nissan Pathfinder 2022 года пятого поколения получил новый дизайн кузова, улучшенный интерьер с расширенными мультимедийными функциями и ряд других современных систем.

Nissan Pathfinder 2022 года будет иметь 9-ступенчатую автоматическую коробку передач для замены предыдущего вариатора, хотя агрегат не изменился, передает "kfz10.de".

Старая платформа не помешала Nissan Pathfinder получить совершенно другой внешний вид. После последнего X-Trail его старший "брат" получил более острые формы и более "мускулистую" отделку, что усилило жестокость автомобиля.

При этом была сохранена фирменная V-образная конфигурация решетки радиатора Nissan Pathfinder, но сама она сильно выросла, что идеально вписывается в новую концепцию дизайна.

Модифицированные фары с тонкими верхними секциями ходовых огней теперь являются стандартными светодиодами Nissan Pathfinder 2022 года.

Интерьер кроссовера был существенно переработан. Передняя панель Nissan Pathfinder получила другую конфигурацию, центральный туннель стал двухступенчатым - с внушительным нижним отсеком.

В дорогих комплектациях новый Pathfinder оснащен передовым электронным оборудованием.

Есть 12,3-дюймовая панель цифровых инструментов, 9-дюймовый мультимедийный экран и 10,8-дюймовый дисплей с головным управлением.

Более простые версии полагаются на 7-дюймовый аккуратный и 8-дюймовый экран медиацентра. Для информационно-развлекательных систем Nissan Pathfinder объявлена поддержка Apple CarPlay и Android Car, а опционально предлагается беспроводная Apple CarPlay.

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