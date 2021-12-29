Volkswagen Arteon 2022 безусловно является самой элегантной моделью с культовым логотипом бренда.

Volkswagen продемонстрирует свежие детали экстерьера и различные обновления интерьера для VW Arteon 2022 года, передает "kfz10.de".

Новый Volkswagen Arteon включает в себя новые передние бамперы и обновленные конструкции колес.

Новым в стандарте Volkswagen Arteon является цифровая комбинация приборов. Последняя версия информационно-развлекательного программного обеспечения Volkswagen Arteon также поставляется с новым сенсорным экраном и добавлением беспроводных автомобилей Apple CarPlay и Android.

Volkswagen Arteon R-Line обеспечивает наилучший баланс между стилем и стандартными функциями.

По сравнению с базовой моделью, R-Line среднего класса имеет более заметную переднюю часть с освещенной световой полосой в решетке радиатора и более спортивным бампером.

Он также поставляется в стандартной комплектации с более шикарным салоном, который имеет эффектные огни и беспроводную зарядку.

Volkswagen Arteon R-Line также будет и в стандартной комплектации с помощником по удержанию полосы движения и распознаванием дорожных знаков. Добавление новых и ярких цветов краски делает Arteon более привлекательным, чем раньше.

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