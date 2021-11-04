Журналистка Любовь Завальнюк рассказала об изменениях в начислении субсидий, в том числе о том, как получить помощь от государства даже при наличии задолженности.

Об этом стало известно из программы «Суть событий» на канале Знай.ua.

По словам журналистки, в этом году Украине на программу субсидий будет выделено еще 12,1 млрд грн, о чем заявила министр социальной политики Марина Лазебная, добавив, что этих средств будет достаточно, чтобы пройти часть отопительного сезона 2021 года, а также заложено финансирование на январь.

«Я понимаю, что сократить количество субсидиантов для нынешней власти было бы не плохо, но без субсидии многим из нас не выжить. Дабы поднять рейтинг и не копить долги в стране, власти придумали механизм работы с должниками», - сообщила Завальнюк.

Она рассказала, что теперь при наличии договора реструктуризации долга людям могут вернуть субсидию. Журналистка объяснила, что граждане не могут получить субсидию, если задолженность превышает 340 грн. или она просрочена более трёх месяцев, однако, это можно сделать, заключив договор о реструктуризации долга.

«С 1 октября были отменены увеличенные на 50% социальные нормативы на коммуналку при назначении субсидии. Этот факт, конечно, не остался без внимания и большинство украинцев встретили такую новость жесткой критикой. Но по решению Кабмина в красных зонах карантина увеличение нормы все же оставили», - рассказала Завальнюк.

Журналистка также сообщила о том, что была отменена норма, согласно которой субсидия может назначаться в случае, если зарплата составляет менее 50% средней в Киеве и Севастополе и менее 20% в областных центрах и городах областного значения. Также, по ее словам, если вы купили, либо продали недвижимость, в которой проживали или проживаете и это ваша единственная жилая недвижимость, тогда на субсидию можно рассчитывать только через 6 месяцев.

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