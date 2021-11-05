Футуролог и общественный деятель Алексей Толкачев рассказал о проблемах в современной системе школьного образования, которое не позволяет воспитывать психологически зрелых личностей.

Об этом он рассказал в своем блоге «Толчок».

«По завершению школы ребенок знает, что его истинные желания неважны, он их даже уже не знает. Он привык делать то, что ему не интересно», - заявил Толкачев.

Он отметил, что многие отличники, выходя со школьной скамьи, страдают тем самым комплексом отличника, боятся что-либо пробовать и для них самое главное – это позитивная оценка, получить одобрение окружающих. Футуролог допустил, что именно по этой причине успешными бизнесменами, политиками, деятелями становятся двоечники – они привыкли, что могут получить плохую оценку, им не страшно пробовать и они свободны от оценки окружающего мира.

«Но школа делает также еще много не совсем позитивных вещей. Психически ребёнок не созревает, не привыкает нести ответственность за свои действия. Ребенок выходит со школы совершенно психически незрелой, инфантильной личностью. Дети очень часто не знают, кто они, чего они на самом деле хотят, как быть счастливым, как коммуницировать с людьми», - говорит Толкачев.

По его мнению, систему образования, в том числе школьного, необходимо строить на основе любви к ребенку и его желаниям. Он уверен, что самое главное, что должна дать школа – это отнюдь не фрагментарные знания, которые потом уже взрослый человек понятия не имеет, как склеить.

«Школа должна сформировать личность, привести ребенка к психической зрелости, дать коммуникативные навыки, навыки работы с информацией. Это не значит, что математику надо упразднить или все превратить в игровой формат. Но когда ребенку что-либоинтересно, и он это воспринимает как игру – он это выучит с удовольствием», - объяснил Толкачев.

Как сообщала Politeka, Толкачев объяснил, зачем Украине необходим безусловный основной доход.

Также Politeka писала о том, что Толкачев объяснил, как сейчас развивается роботехника.