Учітесь, читайте і чужому навчайтесь,

й свого не цурайтесь.

Т.Шевченко

В 1863 году министр внутренних дел России Пётр Валуев подписал тайное распоряжение – которым приостанавливалось издание значительной части книг, написанных на украинском языке.

18 мая 1876 года в немецком городе Бад-Эмсе царь Александр II подписал возмутительный Эмский Указ. Этот Указ расширил перечень запретов публичного употребления и распространения украинского языка. Указ поставил вне закона... украинский язык и национальных писателей.

Было запрещено: печатать и ввозить из-за рубежа какие-либо книги на украинском языке. Запрещалось ставить украинские театральные спектакли, устраивать концерты с украинскими песнями, преподавать на украинском языке в начальных школах.

Данный Указ для царя готовила с 1875 года специальная комиссия во главе с министром народного образования графом Дмитрием Толстым. Комиссии ставилась задача - выработать эффективные меры борьбы с украинофильством.

Комиссия приняла решение, что в Украине происходит украинофильная деятельность и её финансирует Австро–Венгрия, а это угрожает территориальной целостности России. А более всего участников комиссии возмутило опубликованное ещё в 1863 году во Львовской газете «Мета» стихотворение Павла Чубинского «Ще не вмерла Україна».

Москалей возмутили слова: «Ой, Богдане, Богдане, славний наш Гетьмане! Нащо віддав Україну москалям поганим?! Щоб вернути її честь ляжем головами, назовемся України вірними синами! Душу, тіло ми положим за свою свободу. І покажем, що ми, браття, козацького роду. Гей-гей, браття миле, нумо братися за діло! Гей – гей пора вставати, пора волю добувати!»

Прошли годы – украинство не отступило, а национально-освободительная борьба лишь усилилась. Сегодня Россия ведёт агрессивную борьбу с Украиной. Уничтожаются города, сёла, инфраструктура страны.

Методы и государственная доктрина Кремля мало чем отличается от политики династии Романовых. А что думает власть? Где наши «слуги» арахамы, безугловщина, третьяковщина. Будет ли в нашей стране собственная идеологическая доктрина, действенная контрзащита от украинофобии. Проблема, о которой мы думали, что она давно исчезла, до сих пор не преодолена. Феодальная идеология, которую исповедует Кремль о едином великорусском народе это и есть оправдание военной российской агрессии против Украины.

А ще кто речеть, яко

люблю Бога, а брата своего

ненавидит, ложь есть.

Соборное послание апост

Іонна, гл ІV, ст.20

Украинский Журналист Павел Ильюша