Учітесь, читайте і чужому навчайтесь,
й свого не цурайтесь.
Т.Шевченко
В 1863 году министр внутренних дел России Пётр Валуев подписал тайное распоряжение – которым приостанавливалось издание значительной части книг, написанных на украинском языке.
18 мая 1876 года в немецком городе Бад-Эмсе царь Александр II подписал возмутительный Эмский Указ. Этот Указ расширил перечень запретов публичного употребления и распространения украинского языка. Указ поставил вне закона... украинский язык и национальных писателей.
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Было запрещено: печатать и ввозить из-за рубежа какие-либо книги на украинском языке. Запрещалось ставить украинские театральные спектакли, устраивать концерты с украинскими песнями, преподавать на украинском языке в начальных школах.
Данный Указ для царя готовила с 1875 года специальная комиссия во главе с министром народного образования графом Дмитрием Толстым. Комиссии ставилась задача - выработать эффективные меры борьбы с украинофильством.
Комиссия приняла решение, что в Украине происходит украинофильная деятельность и её финансирует Австро–Венгрия, а это угрожает территориальной целостности России. А более всего участников комиссии возмутило опубликованное ещё в 1863 году во Львовской газете «Мета» стихотворение Павла Чубинского «Ще не вмерла Україна».
Москалей возмутили слова: «Ой, Богдане, Богдане, славний наш Гетьмане! Нащо віддав Україну москалям поганим?! Щоб вернути її честь ляжем головами, назовемся України вірними синами! Душу, тіло ми положим за свою свободу. І покажем, що ми, браття, козацького роду. Гей-гей, браття миле, нумо братися за діло! Гей – гей пора вставати, пора волю добувати!»
Прошли годы – украинство не отступило, а национально-освободительная борьба лишь усилилась. Сегодня Россия ведёт агрессивную борьбу с Украиной. Уничтожаются города, сёла, инфраструктура страны.
Методы и государственная доктрина Кремля мало чем отличается от политики династии Романовых. А что думает власть? Где наши «слуги» арахамы, безугловщина, третьяковщина. Будет ли в нашей стране собственная идеологическая доктрина, действенная контрзащита от украинофобии. Проблема, о которой мы думали, что она давно исчезла, до сих пор не преодолена. Феодальная идеология, которую исповедует Кремль о едином великорусском народе это и есть оправдание военной российской агрессии против Украины.
А ще кто речеть, яко
люблю Бога, а брата своего
ненавидит, ложь есть.
Соборное послание апост
Іонна, гл ІV, ст.20
Украинский Журналист Павел Ильюша