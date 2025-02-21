Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что, кроме войны с россией, у нас теперь еще и проблемы с США, потому что их президент Трамп почему-то начал прыгать под дудку путина, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, стоит начать с Абхазии, потому что президент этой несуществующей республики запретил въезд в страну участникам «сво» из рф. Эта новость интересна, подчеркивает он для Politeka, потому что, похоже, это последний союзник Украины, пусть и не существующий, потому что это Грузия, но вот там президент осмелился вот так выступить против путина, пока остальной мир сходит с ума.

«Наш Давид сражается одновременно с двумя Голиафами. Уникальное событие, такого даже в Библии нет. Вот в Библии есть все, кроме одного: не было такого Давида, который бы сражался сразу с двумя Голиафами, а не с одним. Мы все время сравнивали Украину, которая сражается с россией, с Давидом, который сражается с Голиафом. Теперь Украина сражается с Россией и с США. Ну, а что? Раз уж одну империю зла победили, давайте-ка со второй разбираться. Она вроде пока и не империя зла, но уж какие-то очень странные люди пришли там к власти», - комментирует Михаил Шейтельман.

Как отмечает эксперт, после того, как закончились переговоры в Саудовской Аравии, Трамп послушал своих делегатов, и начались все эти заявления. Например, рассказывает он для Politeka, по словам и мнению Трампа, россия способна очень быстро уничтожить украинские города, включая Киев, просто пока не хочет.

«Даже путин понял, что вот так врать – это уже никак не прокатит, что мы еще не начинали, мы еще не старались, мы еще только на 20% тут задействовали свои силы… Может, Трамп хочет сказать, что они и Курск могли бы за 1 день освободить, просто пока еще не хотят? Ну, это сказка путина №1, которую он пересказал Трампу о том, что, да если россия захочет, то за 2 дня 3 часа и 1 минуту все будет. Он просто стал Скабеевой, он стал Симоньян в один день, вот Трамп в них превратился», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Карасев заявил, что просто на моральном духе воевать можно год, дальше нужно оружие.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман о готовности рф идти на переговоры с Зеленским: «путин дал заднюю».