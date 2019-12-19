Инвесторы рассчитывают на сбалансированное решение
Международные компании, реализующие проекты возобновляемой энергетики в Украине (ВИЭ), надеются, что Верховная рада и президент не пойдут на ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа, не нарушив обязательств перед иностранными инвесторами. Об этом заявил вице-президент норвежской компании NBT Берге Творг на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.
"Мы верим, что президент и парламент Украины найдут сбалансированное решение и покажут, что у них нет намерения внедрять ретроспективные изменения, и что они готовы защищать права инвесторов", - отметил Творг.
Комментируя отказ парламентского комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг поддержать компромиссный законопроект №2543 о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа, вице-президент NBT сообщил, что инвесторы все же сохраняют надежду, что компромиссное решение по "зеленому" тарифу принято.
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"Мы, все здесь присутствующие, надеемся, что будет найдено сбалансированное решение. Здесь обе стороны должны прийти к согласию, уступить в чем-то друг другу и пойти навстречу. Потому что последствия, если этого не будет сделано, последствия будут очень рискованными", - добавил Творг.
Вице-президент NBT подчеркнул, что только в 2019 г. иностранные инвестиции в Украину в сферу возобновляемой энергетики составили 4 млрд евро. Дальнейшие инвестиции, по его словам, зависят от уровня доверия к правительству и государству в целом.
"Все сводится к доверию. Доверие порождает уверенность, а за ней, понятно, что идут и деньги, и инвестиции", - подытожил Творг.
Как сообщалось, 13 декабря на заседании профильного комитета депутаты из фракции "Слуга народа" во главе с главой комитета Андреем Герусом отказались поддержать законопроект №2543. По словам авторов законопроекта (комитет ВР по экономическому развитию), он мог сохранить инвестпривлекательность Украины и позволял надеяться на устойчивое развитие ВИЭ.