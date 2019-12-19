Поставки электроэнергии в Украину, ставшие возможными из-за "поправки Геруса", выгодны Российской Федерации как в коммерческом, так и в политическом смыслах.

Как передает Апостроф, такие мнения энергоэкспертов приводит российское агентство EurAsia Daily в статье "Россия и Белоруссия обрушили цены на электроэнергию в Украине".

Директор российского Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что поставки электроэнергии на Украину выгодны и целесообразны российской стороне.

"Поскольку в России существует избыток электроэнергии, в поставках на Украину присутствует нормальная коммерческая составляющая", — говорит эксперт.

С политической точки зрения подобные поставки можно только приветствовать, считает главный редактор портала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич. Однако, чтобы оценить экономическую выгоду, необходимо знать цены, считает эксперт, а их не афишируют. В любом случае, чем больше электроэнергии экспортирует Россия, тем лучше, уверен он.

"Продажа продукции с добавленной стоимостью (в случае с электроэнергией, произведенной, к примеру, из ископаемых энергоресурсов) всегда более выгодна", — подчеркивает журналист.

Как пишет издание, чтобы остановить российскую электроэнергию, украинский парламент принял законопроект о запрете импорта из России по прямым договорам.

"Остается еще масса лазеек, которыми после недельного перепуга украинские трейдеры начали пользоваться", — отмечается в статье.

Как сообщалось, компании-трейдеры, начиная с 11 декабря, после почти недельного перерыва возобновили импорт электроэнергии из Российской Федерации. По данным консалтингового агентства ExPro, в течение 11-13 декабря поставки выросли с 480 тыс кВт-ч (11 декабря) до 1,268 млн кВт-ч (13 декабря). За первые тринадцать дней декабря из России было импортировано 10,7 млн кВт-ч, а из Беларуси - 27,3 кВт-час.

18 сентября Верховная Рада приняла поправку главы комитета ВР по энергетике и ЖКУ Андрея Геруса (фракция "Слуга народа"), которой был разрешен импорт электроэнергии из России и Беларуси в ОЭС Украины на условиях двусторонних контрактов. Первые коммерческие поставки электроэнергии из России в ОЭС Украины стартовали в начале октября 2019 года.

4 декабря парламент внес изменения в закон "О рынке электроэнергии", которыми был запрещен импорт электроэнергии по двусторонним договорам с РФ, но по настоянию Андрея Геруса была оставлена возможность импорта для сбыта электроэнергии на ключевом сегменте - "на сутки вперед" (РСВ). Кроме того, Рада отказалась ограничивать транзит российской электроэнергии из Беларуси - оно открыто как для заключения двусторонних договоров, так и для продажи на РСВ.