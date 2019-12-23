Стало известно, кто может рассчитывать на новый перерасчет пенсий в 2020 году

Об этом во время прямой линии рассказала замглавы Департамента пенсионного обеспечения ПФУ Галина Мастюгина, передает Politeka.net.

В частности, она решила сделать уточнение относительно того, кто из пенсионеров достигших 65-летнего возраста и имеющих 30-35 лет стажа, могут рассчитывать на перерасчет выплат.

Мастюгина подчеркнула, что в законодательстве есть следующий нюанс: размер выплат пенсионерам, которые имеют необходимое количество стажа, не может быть меньше 40% минимальной зарплаты.

"Минимальная зарплата обычно меняется каждый год с 1 января, и тогда проводится соответствующий перерасчет пенсий. Однако стоит заметить, что этот пересчет осуществляется только неработающим пенсионерам, ведь работающим проводится другой перерасчет — по стажу и заработку", - добавила она.

Мастюгина также рассказала, будет ли в Украине повышаться надбавка к пенсии по уходу. По словам топ-чиновника ПФУ, размер надбавки не повысился, так как он определен в законодательстве, а именно в постановлении правительства, в фиксированном размере — 50 грн, поэтому в связи с изменением прожиточного уровня ее перерасчет не будет проводиться.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы лишаться льгот перед Новым годом. Нововведение вступило в силу еще 1 октября, однако отразилась в платежках за коммунальные услуги только сейчас.

Как известно, в Украине заработала верификация получателей льгот, поэтому украинцы рискуют остаться без выплат после массовых проверок.

Верификацию будут проводить в январе 2020 года, но по факту уже сейчас некоторые компании, не информируя пользователей, это делают.

Согласно последним данным Министерства социальной политики, перед отопительным сезоном почти 80 тысяч граждан не получили льготы от государства, хотя подали соответствующие документы в органы соцзащиты.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.

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