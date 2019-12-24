Депутаты отмечают, что импорт электроэнергии из России и Беларуси поставил под угрозу остановки 80% предприятий угольной отрасли



Сокальский районный совет во Львовской области обратился в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) с требованием дать правовую оценку действиям главы парламентского комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса из-за инициированного им импорта электроэнергии из России. Об этом говорится в обращении депутатов, утвержденном на декабрьской сессии райсовета, пишет Главком.



«Просим Генерального прокурора дать надлежащую правовую оценку принятым изменениям в Закон (разрешающий коммерческий импорт э/э из России – прим.) и соответствующим должностным лицам, которые их инициировали. Также приложить максимум усилий для того, чтобы не допустить любых противоправных действий, которое могут нанести вред энергетической сфере», — говорится в решении райосвета.



Местные депутаты отмечают, что импорт электроэнергии из России и Беларуси поставил под угрозу остановки 80% предприятий угольной отрасли, а также отдельные блоки атомных электростанций.



«Стремительный рост импорта электроэнергии из России и Беларуси, учитывая демпинговые цены, имеет признаки попыток систематической дестабилизации работы Объединенной энергосистемы Украины как по физическим, так и финансовым параметрам», - отмечают депутаты.



В такой ситуации, по мнению местного совета, уже в перспективе трех месяцев украинским энергогенерирующим и угледобывающим предприятиям грозит банкротство и остановка, что спровоцирует социальный кризис как в Сокальском районе, так и в стране в целом.



Депутаты предупреждают, что, если такая ситуация сохранился на более длительный срок, Украина рискует оказаться в полной зависимости от поставок электроэнергии из России и Беларуси, что может быть использовано страной-агрессором для политического давления.



Напомним, ранее схожие по содержанию обращения к президенту направили депутаты Троицкого сельсовета, Добропольского горсовета (Днепропетровская обл.), Мироновского (Донецкая обл.), Нововолынского (Волынская обл.) советов.



Как сообщалось ранее, коммерческий импорт электроэнергии из России впервые за 4 года стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии». Инициатором правки был член фракции «Слуга народа», руководитель комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус. Член этого же комитета комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента Рады.



4 декабря был принят законопроект №2233, которым импорт электроэнергии из РФ запрещается только для сегментов рынка «по двусторонним договорам» и «внутрисуточный рынок», в то время как поставки на рынок «на сутки вперед» оставили для России открытыми. Сегмент рынка «на сутки вперед» является ценообразующим. Кроме того, законопроектом №2233 предоставляется право Кабмину в любой момент восстановить импорт электроэнергии из России по «по двусторонним договорам» и на «внутрисуточный рынок».