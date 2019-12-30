Стало известно, на сколько вырастут пенсии уже с 1 января 2020 года

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба ПФУ.

Как известно, 1 декабря 2019 года был увеличен размер прожиточного мининмума.

Из-за повышения этого показателя уже в начале следующего года будет произведен перерасчет пенсий, который затронет сразу 9,4 млн льготников.

Как подчеркнули в Пенсионном фонде, размер пенсий увеличится для 5,8 млн человек.

В частности, размер минимальной пенсии вырастет с 1564 до 1638 грн. При этом увеличение нельзя назвать существенным, поскольку большинство пенсионеров получат лишь на 100 гривен больше.

Среди всех есть 18 тысяч "счастливчиков", у которых серьезно вырастут пенсии. Уже с 1 января 2020 года они будут получать на 700 гривен больше.

В целом, средняя сумма повышения пенсий составит чуть более 41 грн.

Также мы информировали о том, что украинцы рискуют потерять льготы перед Новым годом. Как известно, нововведение вступило в силу еще 1 октября, однако отразилась в платежках за коммунальные услуги только сейчас.

Как известно, в Украине заработала верификация получателей льгот от государства, поэтому украинцы рискуют остаться без выплат после массовых проверок со стороны специальных служб.

Верификацию будут проводить в январе 2020 года, но по факту уже сейчас некоторые компании, не информируя пользователей, это делают.

Согласно последним данным Министерства социальной политики, перед отопительным сезоном почти 80 тысяч граждан не получили льготы от государства, хотя подали соответствующие документы в органы соцзащиты.

Также мы сообщали о том, что после новогодних праздников будет произведен перерасчет пенсий для тех украинцев, которые достигли возраста 65 лет и имеют необходимое количество страхового стажа.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат

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