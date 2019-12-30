Стало известно, кто может рассчитывать на оформление пенсий в 2020 году

Об этом пишет РБК-Украина.

Как известно, в следующем году выплаты от государства смогут оформить те украинцы, которые достигли определенного возраста и у них есть необходимое количество трудового стажа.

Согласно данным ПФУ, в 2020 году для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет необходимо иметь 27 лет страхового стажа.

Стоит отметить, что речь идет именно о страховом стаже, а не об общем трудовом.

Что касается женщин, то они могут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 59,5 лет. Этот показатель ежегодно будет увеличиваться, поскольку чиновники хотят таким образом установить гендерное равенство.

Таким образом, на заслуженный отдых в 2020-м году до достижения 60 лет смогут выйти женщины, которые родились с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года.

Ранее мы рассказывали о том, как будет произведен перерасчет пенсий после 1 января 2020 года. Как известно, 1 декабря 2019 года был увеличен размер прожиточного мининмума.

Из-за повышения этого показателя уже в начале следующего года будет произведен перерасчет пенсий, который затронет сразу 9,4 млн льготников.

В частности, размер минимальной пенсии вырастет с 1564 до 1638 грн. При этом увеличение нельзя назвать существенным, поскольку большинство пенсионеров получат лишь на 100 гривен больше.

Среди всех есть 18 тысяч "счастливчиков", у которых серьезно вырастут пенсии. Уже с 1 января 2020 года они будут получать на 700 гривен больше.

В целом, средняя сумма повышения пенсий составит чуть более 41 грн.

Также мы рассказывали о том, кто может рассчитывать на перерасчет пенсий после Нового года. Согласно законодательству, с 1 января 2020 года будет повышен минимальный размер пенсий для тех украинцев, которые достигли 65 лет и имеют длительный страховой стаж

Для работающих пенсионеров перерасчет выплат будет произведен сразу после того, как они уволятся с последнего места работы с учетом нового показателя "минималки".

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат

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