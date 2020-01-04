В Министерстве рассказали, как получить информацию по жилищной субсидии
Минсоцполитики дало разъяснение назначения жилищной субсидии домохозяйствам, члены которых зарегистрированы по разным адресам.
В Положении Кабинета министров № 848 указано, что жилищная субсидия назначается по количеству зарегистрированных в одном доме членов домохозяйства и рассчитывается на всех жителей.
«При назначении жилищной субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, когда адрес их фактического места проживания отличается от адреса домохозяйства. При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами по адресу домохозяйства на таких лиц не рассчитываются», – сказано в заявлении кабмина.
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Стоит обратить внимание, что не зависимо от места регистрации супругов, при назначении им субсидии, учитываются доходы обоих. При этом данное положение не касается лиц старше 60 лет, а также лиц, проживающих в поселках.
Напомним, что стало известно, как после новогодних праздников украинцы смогут пользоваться субсидиями. Как известно, после Нового года в Украине изменился порядок оформления льгот от государства.
Еще 27 декабря Кабмин внес ряд изменений в нормативные акты о предоставлении жилищных субсидий и льгот на оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Теперь те граждане, которые получают субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, и у них при этом отсутствует задолженность по коммуналке, могут получать эту льготу от государства в денежной наличной форме.
При этом изменены и сроки разрешенной для такой монетизации задолженности. Если ранее учитывалась просрочка по задолженности в 1 меся Как заявила глава Минсоцполитики Юлия Соколовская, те граждане, которые желают самостоятельно оплачивать коммуналку, получая льготу на банковский счет или живыми деньгами, смогут в любое время подать заявку.
Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.
Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.
Также Politeka писала, что украинцам повысили пенсии перед Новым годом: кто в списке счастливчиков.