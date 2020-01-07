Запуск новой программы был просчитан еще осенью 2019 года

Новые выплаты будут предназначены для семей, которые оказались в сложных жизненных ситуациях

Об этом информирует Правительственный портал, передает Politeka.net.

Для организации выплат Кабмин создает специальную службу и будет обучать специалистов по социальной работе.

«Квалифицированная социальная помощь, созданная в социальных сообществах, должна стимулировать такие семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной экономической и социальной жизни», — объяснил глава правительства Алексей Гончарук.

Известно, что Кабмин меняет подходы оказания помощи таким семьям: будет внедрен принцип «деньги ходят за человеком» — начисление средств будет происходить напрямую.

Более того, запускается новый механизм социальных выплат, который предусматривает переход от субвенции в программу по всем выплатам.

Эффективная адресная социальная поддержка семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах предусмотрена Программой деятельности правительства, которую утвердили еще в сентябре 2019 года.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцы будут получать "вторую" пенсию. В том случае, если Рада утвердит запуск нового уровня системы, то накопительные пенсионные взносы станут обязательными для всех категорий украинцев.

В документе также прописано, что в этом случае работодатели будут платить 2% от размера заработной платы работников, а работающие лица будут платить взносы в размере 1% от заработной платы. При желании работник может самостоятельно увеличить размер своих взносов.

Работодатель, в свою очередь, обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы заработной платы такого работника.

В документе также прописано, что участники системы будут иметь право на получение средства пенсионных накоплений единовременных выплат, ускоренных выплат, программных выплат пожизненных пенсий.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат

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