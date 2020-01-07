В Украине начали действовать новые тарифы

Так, украинцам придется платить страховую цену (около 7-8 грн за кубометр в зависимости от региона) по одному тарифу, и по второму – рыночную стоимость газа, начиная с 1 января 2020 года.

Цены будут меняться в зависимости от регионов. Больше всего платят жители Николаева, Ровно и Винницы, меньше всего – население Кременчуга и Киева.

Ориентировочно, среднестатистическая семья за новыми тарифами с учетом цены в 8 грн/куб заплатит:

За плиту типичная семья заплатит:

Было: 68,3 грн (в 2019-м)

Будет: 79,2 грн (2020 м)

За плиту и подогрев воды газом:

Было: 217,3 грн (в 2019-м)

Будет: 252 грн (2020 м).

Важно отметить, что Единый страховой тариф будет действовать до конца зимы. НАК Нафтогаз заявил, что оптовая цена на газ для населения будет значительно ниже, чем в прошлом году.

"С 1 января 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 5500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газзбутів и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 12% меньше, чем в январе 2019 года", – говорится в заявлении.

Напомним, что стало известно, сколько украинцы будут платить за газ после 1 января 2020 года. Как известно, после Нового года в Украине начали действовать новые цены на газ для населения: гарантированная и рыночная.

Согласно предыдущим договоренностям с МВФ, теперь простым украинцам нужно платить за газ по рыночным ценам. Но для защиты населения Кабинет министров утвердил "страховую" цену, которая будет заморожена на время отопительного сезона. Уже с 1 января 2020 года у бытовых потребителей будет два варианта оплаты за газ для дома: либо по гарантированной (которая будет действовать до конца квартала), или по рыночной ценам.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

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