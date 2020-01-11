Из-за реализации пенсионной реформы в ПФУ решили напомнить украинцам актуальные условия выхода на заслуженный отдых
Об этом информирует пресс-служба ПФУ, передает Politeka.net.
В ведомстве напомнили, что право на заслуженный отдых имеют те украинцы, которые достигли необходимого возраста и имеют за плечами необходимое количество страхового стажа.
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«Для выхода на пенсию в 2020 году после достижения возраста мужчинами 60 лет и женщинами 59 лет (с 1 апреля 2020 года — 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым последующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году необходимый страховой стаж составит 35 лет», — подчеркнули в пресс-службе.
В фонде также напомнили украинцам, что из-за проведения пенсионной рефоры количество необходимого для выхода на пенсию стажа с каждым годом растет.
Если у украинца после достижения указанного пенсионного возраста нет необходимого страхового стажа, то он сможет выйти на заслуженный отдых по возрасту немного позже — после достижения 63 или 65 лет.
«В случае отсутствия необходимого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту после 60 и 63 лет, пенсию можно получить после 65 лет. Но для этого нужно иметь минимум 15 лет страхового стажа. Если человек будет продолжать официально работать и получит необходимый страховой стаж, то пенсия может быть назначена сразу после его приобретения», — резюмировали в ПФУ.
Ранее мы сообщали о том, что в окружении президента проговорились о повышении пенсионного возраста в Украине.
О подготовке реформы пенсионной системы рассказала глава парламентского комитета по соцполитике Галина Третьякова. Она заявила, что в стенах Верховной Рады уже обсуждают этот вопрос.
Нардеп рассказала, что в Украине планируют провести индексацию пенсий в марте этого года. Кроме того, она сообщила о подготовке запуска «второй пенсии». В то же время, Третьякова подчеркнула, что повышение пенсионного возраста практически неизбежно.
«А потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста», - добавила соратница президента.
Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.
Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат
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