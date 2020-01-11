Появились детали пенсионной реформы, которая подразумевает введение ежемесячных взносов для украинцев

Об этом пишет РБК.

Как известно, в случае внедрения "второй" пенсии, украинцам ежемесячно придется платить дополнительные взносы в размере 1% от зарплаты.

Законопроект № 2683 "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении", который был зарегистрирован в Парламенте накануне Нового года, предполагает обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения.

В документе сказано, что работодатели будут платить 2% от размера заработной платы работников, а работающим лицам придется платить взносы в размере, как минимум, 1% от заработной платы.

При этом украинцы могут самостоятельство увеличить размер ежемесячных взносов, а работодателю в этом случае придется пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы его заработной платы.

Для участия в системе сотруднику необходимо будет выбрать на сайте Центрального администратора пенсионный портфель - консервативный, сбалансированный или динамический. Также будет возможность подать заявление установленного образца в органы Центрального администратора.

В том случае, если украинец не сделает выбор, то система автоматически выберет ему пенсионный портфель.

В случае смерти участника системы право собственности на пенсионные сбережения переходят к его наследникам, а до "рокового дня" они будут считаться его собственностью и будут храниться в банках, которых после запуска пенсионной реформы допустят к деятельности путем авторизации.

Ранее мы сообщали о том, что у Владимира Зеленского проговорились о повышении пенсионного возраста в Украине.

О подготовке реформы пенсионной системы рассказала глава парламентского комитета по соцполитике Галина Третьякова. Она заявила, что в стенах Верховной Рады уже обсуждают этот вопрос.

Нардеп рассказала, что в Украине планируют провести индексацию пенсий в марте этого года. Кроме того, она сообщила о подготовке запуска «второй пенсии». В то же время, Третьякова подчеркнула, что повышение пенсионного возраста практически неизбежно.

«А потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста», - добавила соратница президента.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат

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