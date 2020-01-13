Стало известно, как пенсионная реформа повлияет на простых украинцев

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Пенсионного фонда.

Как известно, на фоне пенсионной реформы в 2020 году меняются правила выхода на заслуженных отдых для украинцев.

Что касается мужчин, то в текущем году они могут выйти на пенсию в 60 лет при условии, если у них есть за плечами 27 лет страхового стажа.

Женщины могут рассчитывать на заслуженный отдых в 59 лет до 31 марта включительно. После 1 апреля они смогут уйти на пенсию в возрасте 59,5 лет.

И с каждым последующим годом цифра по стажу будет только расти, а в 2028 году требуемый минимальный страховой стаж составит 35 лет.

При условии, что мужчине или женщине не хватает стажа для выхода на пенсию в 60 лет, они могут уйти на заслуженный отдых в 63 года. В таком случае им нужно иметь 15 лет страхового стажа, а если украинец будет и дальше работать, то пенсию ему будут начислять сразу после достижения предусмотренного страхового стажа.

Ранее мы сообщали о том, что у Владимира Зеленского проговорились о повышении пенсионного возраста в Украине.

О подготовке реформы пенсионной системы рассказала глава парламентского комитета по соцполитике Галина Третьякова. Она заявила, что в стенах Верховной Рады уже обсуждают этот вопрос.

Нардеп рассказала, что в Украине планируют провести индексацию пенсий в марте этого года. Кроме того, она сообщила о подготовке запуска «второй пенсии». В то же время, Третьякова подчеркнула, что повышение пенсионного возраста практически неизбежно.

«А потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста», - добавила соратница президента.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат

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