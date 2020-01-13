Изменения были анонсированы еще в 2019 году

Украина официально перешла на международный стандарт номеров для банковских счетов IBAN

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Национального банка.

Сообщается, что официальный переход на новую систему был осуществлен сегодня, 13 января.

Из этого следует, что с сегодняшнего дня финучреждения в Украине могут принимать к исполнению документы на перевод средств только на счета, указанные по новому стандарту.

Как известно, уже с августа 2019 года все новые счета стали открывать только по международному стандарту IBAN, который состоит из 29 буквенно-цифровых символов. В этот набор символов входит код страны, контрольный разряд, номер счета и код банка.

Стоит отметить, что IBAN был предназначен для стандартизации межбанковских платежей на территории Европейского Союза. Сейчас этот стандарт используется более чем в 60 странах мира, в том числе и в Украине.

Украина решила перейти на новую систему для модернизации системы электронных платежей. Более того, переход на стандарт IBAN ускорит денежные переводы как в пределах страны, так и за границу.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцев заставят платить дополнительные ежемесячные взносы. Как известно, в случае внедрения "второй" пенсии, украинцам ежемесячно придется платить дополнительные взносы в размере 1% от зарплаты.

Законопроект № 2683 "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении", который был зарегистрирован в Парламенте накануне Нового года, предполагает обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения.

В документе сказано, что работодатели будут платить 2% от размера заработной платы работников, а работающим лицам придется платить взносы в размере, как минимум, 1% от заработной платы.

При этом украинцы могут самостоятельство увеличить размер ежемесячных взносов, а работодателю в этом случае придется пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы его заработной платы.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

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