Пенсионная реформа и изменения в законодательстве приведут к тому, что у же через восемь лет половине украинцев для выхода на пенсию придется работать на 3-5 лет больше, пишет Обозреватель

Подсчеты Минсоцполитики свидетельствуют, что, в связи с проведением пенсионной реформы, уже через восемь лет большинство украинцев не сможет выходить на пенсию в 60 лет. Значительному числу граждан придется работать до 63-65 лет.

Расчеты министерства касаются в основном тех украинцев, кому сейчас около 30-40 лет и кто не заботится о получении достаточного трудового стажа.

Основная причина такого скрытого повышения пенсионного возраста - плохая демографическая обстановка. Украина находится в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами старения и сокращения населения.

По подсчетам экспертов, к 2050 году население страны сократится на 28%. При этом более трети населения окажется в возрастной категории старше 60. Существующая пенсионная система не выдержит такой нагрузки.

Также эксперты отмечают, что с 80-х годов трудовой стаж 60-летних украинцев неуклонно сокращается. После того как время учебы после школы в 2004 перестали засчитывать в стаж, ситуация еще сильнее ухудшилась. При том, что учеба может занимать 5-6 лет, время для того чтобы заработать на пенсию, остается не так много.

Другая серьезная проблема - это массовой неофициальное трудоустройство. Собранных пенсионных взносов хронически не хватает. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно не менее 35 лет стажа с “белой” зарплатой. Чтобы пострадать от «пенсионной катастрофы», поколению 30-ти и 40-летних придется настаивать на оформлении либо же искать официальную работу.

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