С начала 2020 года украинцев ждет важное нововведение при расчете пенсий, от которого во многом будет зависеть размер начислений, пишет Знай

С 1 января в Украине запущена процедура перерасчета минимальных пенсий для неработающих пенсионеров, которым на эту дату исполнилось 65 лет и которые имеют необходимых страховой стаж. Это не менее 30 лет стажа для женщин и 35 лет - для мужчин.

Минимальная пенсия по возрасту для данной категории пенсионеров составляет 40% от минимальной заработной платы. Поскольку с 1 января 2020 года минимальная зарплата вырастете, то и пенсия у таких граждан увеличится на 20 грн - до до 1889 грн.

Однако, в 2020 году нужно знать и другие нововведения. Так, пенсии будут пересчитывать в зависимости от страхового стажа и заработка. Начисления будут напрямую зависеть от размера средней заработной платы в стране за последние три года, которая сейчас составляет 6 188,89 гривен. В течение года этот показатель вероятно будет расти, что также приведет и к пересчету пенсий.

В целом каждому украинцу нужно знать, что размер пенсии напрямую зависит от страхового стажа и заработной платы. Страховой стаж — это период, в течение которого были уплачены страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса. Заработок для расчета пенсия определяется за период работы с 01.07.2000 года по данным персонифицированного учета.

Заработок определяется по формуле:средняя з.п. за последние 3 года до выхода на пенсию (в 2019 году составляла 6 188,89 грн и впоследствии будет откорректирована) умноженная на индивидуальный коэффициент заработка человека, то есть Зп = Зс х К.

Пенсия соответственно назначается по такой формуле:

Коэффициент страхового стажа умноженный на заработок конкретного человека, то есть П = Кс х Зп.

Напомним, украинцам пообещали возможность выходить на пенсию раньше.

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