Значительная часть украинских городов может поднять тарифы на воду в 2020 году, что выльется в кругленькие суммы в новых платежках, пишет 24 канал

Статистика показывает, что в среднем украинская семья из трех человек потребляет 10 кубометров холодной воды ежемесячно, за что приходится платить от 160 до 300 гривен, в зависимости от города. В 2020 счет увеличится до 165-360.

Не во всех городах при этом рост тарифов будет одинаковым. Например, в Луцке цена может вырасти на 10%, а в Киеве значительно больше - с 20.82 гривен до 36.22. Придется тратить на порядок больше также жителям Житомира, Тернополя и ряда других городов.

Основной причиной роста тарифов эксперты называют повышение цен на электроэнергию в 2019. После запуска нового рынка электроэнергии цены выросли порой до 30%. Со временем цены опустились, однако в январе они снова могут подняться на 20-25%.

Проблема в том, что тариф не предусматривает таких высоких расходов, жалуются в водоснабжающих предприятиях. Предприятия вынуждены покрывать расходы деньгами, выделенными на модернизацию. В конце концов, это приводит к ухудшению услуг населению.

Также выросли расходы на заработную плату в связи с ростом с 1 января 2020 минималки до 4723.

Несмотря на регулярное увеличение тарифа, предприятиям хронически не хватает денег на инновации. Система водоснабжения в большинстве городов Украины изношена и только на ее поддержку в крупных городах нужны сотни миллионов гривен ежегодно.

Ранее мы также сообщали, что Киевводоканал сообщаил, что пересмотрит тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение на 2020 год. Бытовым потребителям вместе с НДС предлагают новый тариф на водоснабжение - 13,44 грн за 1 куб. м, а на водоотведение - 9,42 грн за 1 куб. м.

Напомним, коммунальная катастрофа заморозит украинцев: кто останется с холодными батареями.

Как сообщала Politeka, украинцам подняли цену на газ, озвученная сумма.

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