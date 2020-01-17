Стало известно, как именно в Украине пересчитают пенсии

Об этом говорится в материале издания Аиф.

В рамках пенсионной реформы в 2020 году бюджет Пенсионного фонда Украины увеличится до 448,6 млрд грн, и это наводит на мысль о перерасчете выплат для населения.

Как известно, на 2020 год запланировано два перерасчета размера минимальной пенсии, а повышение будет незначительным - лишь на 13%.

Так, с 1 июня 2020 года минимальная пенсия увеличится на 74 грн (4.5%) и составит 1 712 гривен. Еще один перерасчет намечен на 1 декабря, когда размер пенсии увеличат еще на 57 грн (3,3%).

В целом, за год прибавка к минимальной пенсии составит 131 грн. Но более существенное прибавление к пенсии льготники ожидают в марте, поскольку в рамках индексации выплаты могут вырасти на 15%.

Индексация предусматривает кардинальное изменение размера пенсий, в зависимости от роста заработной платы и инфляции, для сохранения покупательной способности пенсий.

Несмотря на стремительное снижение инфляции до 4.1% в прошлом году, высокие темпы роста зарплат простых украинцев за прошлые три года позволят нивелировать рост цен.

Ранее мы сообщали о том, что большинство украинцев могут остаться без пенсий. Через восемь лет только половина 60-летних сможет выйти на заслуженный отдых, остальные же будут вынуждены работать до 63-65 лет.

В Министерстве социальной политики подчеркнули, что 45% украинцев, которые достигли 60-летия, через восемь лет будут вынуждены работать до 63 и 65 лет, а сама Украина входит в топ-15 стран с худшей демографической ситуацией.

В ведомстве также напомнили, что без выплат рискуют остаться те граждане, которые работают неофициально и скрывают свои доходы при условии, что трудятся за границей.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

Также Politeka писала, что у Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях.