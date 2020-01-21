Не все регионы пошли на снижение тарифов

Тарифы на тепло и горячую воду не пересмотрели в пяти областях Украины, тогда как в некоторых регионах платежки снизились до 30%

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Facebook премьер-министра Украины Алексея Гончарука

На своей странице в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что декабрьские платежки для украинцев уменьшились до 30%.

Как написал премьер-министр Украины, перерасчет провели 132 предприятие теплокоммунэнерго в 124 городах страны, в том числе и предприятия 16 следующих областных центров: Винница, Житомир, Запорожье, Кропивницкий, Луцк, Днепр, Львов, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Ивано-Франковск, Киев, Хмельницкий, Чернигов.

Для примера размера снижения премьер привел платежки за декабрь 2019 года.

"Сумма перерасчета по 1-комнатным квартирам - от 80 гривен в Киевской области и до 292 гривен во Львовской области; по 2-комнатным квартирам - от 110 гривен в Черниговской области, до 435 гривен в Днепропетровской области; по 3-комнатным квартирам - от 140 гривен в Днепропетровской области, до 563 гривен в Ровенской области", - написал Алексей Гончарук.

Гончарук добавил, что снижение платежей стало возможным благодаря падению цен на энергоносители и распоряжению правительства, которое дало местным властям возможность пересмотреть тарифы.

Как сообщалось ранее, Киевводоканал сообщает, что пересмотрит тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение на 2020 год. Это приведет к росту стоимости услуг. Аналогичные меры также планируют провести целый ряд водоканалов по всей Украине, местами тарифы подскочат более чем на 50%.

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