В ПФУ не учитывали жителей Крыма и ОРДЛО

Стало известно, кто в Украине получает наивысшие пенсии

Как передает УНН, соответствующие цифры опубликовала пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

В частности, речь идет о той категории пенсионеров, которые ежемесячно получают от государства выплаты в размере от 10 тысяч гривен и выше.

Согласно данным, которые были опубликованы Пенсионным фондом Украины, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине почти 260 тысяч человек получают выплаты размером от 10 тысяч гривен.

Однако, как утверждают в ПФУ, таких пенсионеров может быть больше, поскольку ведомство собирало информацию без учета сведений по оккупированным Крыму и Донбассу.

Не стоит забывать, что украинцев уже скоро могут оставить без пенсий. Известно, что проблемы с выплатами могут начаться уже в марте 2020 года.

По словам экс-главы Минсоцполитики Андрея Ревы, задержки пенсий может спровоцировать отвязывание выплат от прожиточного минимума.

Более того, в проект государственного бюджета на 2020 год, который был уже утвержден Верховной Радой, внесли такие цифры, которые не смогут покрыть все выплаты, если в Украине произойдет индексирование пенсий.

Рева также заявил, что проблемы с выплатами будут неизбежны, поскольку в государственный бюджет не будут поступать дополнительные средства.

"Денег в Пенсионный фонд больше не поступит. И они столкнутся с тем, что у них будут проблемы с выплатами пенсий", - добавил бывший глава Минсоцполитики.

Также мы рассказывали о том, что у Владимира Зеленского проговорились о повышении пенсионного возраста в Украине.

О подготовке реформы пенсионной системы рассказала глава парламентского комитета по соцполитике Галина Третьякова. Она заявила, что в стенах Верховной Рады уже обсуждают этот вопрос.

Нардеп рассказала, что в Украине планируют провести индексацию пенсий в марте этого года. Кроме того, она сообщила о подготовке запуска «второй пенсии». В то же время, Третьякова подчеркнула, что повышение пенсионного возраста практически неизбежно.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

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