Советник премьер-министра Украины Юрий Голик сообщает, что 22 января в Давосе было достигнута договоренность между Укрализницей и Deutsche Bahn

Как отметил Голик, согласно этой договоренности, в феврале 2020 года член правления DB по инфраструктуре г-н Рональд Пофалла и представители правительства Украины подпишут Соглашение о стратегическом партнерстве, в котором будут согласованы дальнейшие детали.

На официальном сайте немецкой компании сообщается, что DB Engineering & Consulting будет консультировать и поддерживать Укрзализницу по техническим и управленческим вопросам.

«Обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, в том числе вопросы оперативного управления компанией», - сказал советник премьера, ссылаясь на заявление DB.

«Больше новостей и подробностей уже в начале февраля», - добавил Голик.

Ранее он выразил уверенность в том, что с помощью национального оператора железных дорог Германии удастся внедрить европейские нормы на Укрзализнице