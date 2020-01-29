Бюджетники рискуют остаться без окладов и надбавок из-за законопроектов, которые разработали в Кабмине

Об этом пишет Страна.

Известно, что в Верховную Раду были внесены скандальные законопроекты от Кабинета министров, которые могут больно ударить по кошелькам украинцев.

Документами предлагается отвязать зарплаты работников бюджетной сферы от прожиточного минимума и платить им "согласно финансовым возможностям государственного и местных бюджетов".

Рада пока не приняла эти законопроекты, но бюджетникам уже сейчас начали урезать зарплаты. Некоторым работникам в регионах накануне нового года уже отменили надбавки и премии, аргументируя нехваткой средств.

Согласно законодательству, сейчас минимальная зарплата бюджетников привязана к прожиточному минимуму на уровне 2 тысяч гривен. В новом законопроекте предлагается зафиксировать формировать его отдельно, и ежегодно прописывать в бюджете на следующий год.

Скорее всего, повышение официального прожиточного минимума – вопрос времени, поскольку он давно не соответствует экономическим реалиям. Но чиновники должны понимать, что как только его поднимут, сразу же в автоматическом режиме должны повысить и другие соцвыплаты, которые к нему привязаны. Однако, такой дополнительной нагрузки государственный бюджет просто не потянет.

Поэтому прожиточный минимум решили заменить по соцвылатам и штрафам на некую базовую величину, а по зарплатам для бюджетников просто каждый год определять новые должностные оклады, в зависимости от возможностей бюджета. То есть, если имеются средства, то оклады бюджетников могут повысить, а если нет – то оставят на прежнем уровне, а то и снизят.

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионеры рискуют остаться без выплат из-за большого дефицита в ПФУ. Как известно, Украина входит в список стран с худшими демографическими показателями, поскольку ежегодно население сокращается в среднем на 170 тысяч человек.

Но есть и другая плохая новость: молодых и работающих становится меньше, а пенсионеров – больше. В таких условиях солидарная пенсионная система существовать не может.

Если демографическая ситуация будет и дальше ухудшаться, то работающие украинцы попросту не смогут больше обеспечивать пенсионеров, поэтому они останутся без выплат.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

Также Politeka писала, что у Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях.