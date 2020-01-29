Стало известно, что будет с зарплатами при условии, если Рада утвердит новый принцип формирования тарифных ставок
Об этом пишет профильное издание Курс.
Как известно, в Парламент были внесены два законопроекта, поданные Кабмином, которые предусматривают смену принципов формирования тарифных ставок, должностных окладов и, в конечном счете, размеры зарплат для бюджетников.
Кроме того, как следует из названий, эти документы №2720 и №2721 должны создать предпосылки для повышения прожиточного минимума в Украине.
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Согласно госбюджету, минимальный оклад в 2020 году составляет 2102 грн, а "минималка" - 4723 гривен. По новому законопроекту, минимальный оклад должен будет составлять не менее 50% минимальной зарплаты. То есть, в случае утверждения законопроектов минимальный оклад в 2020 году автоматически увеличился бы почти на 260 грн – с 2102 грн до 2361,5 грн. А это значит, что зарплаты, которые рассчитываются по Единой тарифной сетке, тоже выросли бы.
Что касается зарплат бюджетников, то после принятия этих документов их рост замедлился бы. Согласно законодательству, оклад педагогического работника самой низкой квалификационной категории должен составлять три минимальные зарплаты. Если бы этот закон выполнялся, то сегодня зарплаты воспитателей и учителей стартовали бы от 14 169 грн. Но в законе оговорено, что до такого уровня правительство обязано довести зарплаты педагогов поэтапно к 2023 году.
Новым законопроектом №2720 предлагают установить должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификации на уровне четырех минимальных окладов. Поскольку, минимальный оклад должен составлять 50% от "минималки", то это означает, что к 2023 году доход педработника нужно будет довести не до трех минимальных зарплат, а до двух. То есть, вместо 14 169 грн – до 9446 гривен.
Второй законопроект №2721, внесенный Кабмином, предлагает закрепить в Бюджетном кодексе положение о том, что минимальный размер оклада для отдельных бюджетников, для работников госорганов, прокуратуры и судов, а также для военнослужащих будет утверждаться в законе о госбюджете, "исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местных бюджетов".
Ранее мы сообщали о том, что украинцам урежут зарплаты и надбавки. Известно, что в ВРУ были внесены скандальные законопроекты от правительства, которые могут больно ударить по кошелькам украинцев.
Документами предлагается отвязать зарплаты работников бюджетной сферы от прожиточного минимума и платить им "согласно финансовым возможностям государственного и местных бюджетов".
Скорее всего, повышение официального прожиточного минимума – вопрос времени, поскольку он давно не соответствует экономическим реалиям. Но чиновники должны понимать, что как только его поднимут, сразу же в автоматическом режиме должны повысить и другие соцвыплаты, которые к нему привязаны. Однако, такой дополнительной нагрузки государственный бюджет просто не потянет.
Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.
Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.
Также Politeka писала, что у Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях.