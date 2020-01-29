Разница в зарплатах между регионами и сферами экономики значительна

Средняя заработная плата в Украине за 2019 год значительно выросла, однако разница между богатыми и бедными регионами все еще огромна

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на данные Гостата

Так, средняя номинальная заработная плата (без учета инфляции) в Украины в декабре 2019 года составила 12264 грн. Это на 16% больше, чем в декабре 2018 года. С учетом инфляции реальная заработная плата выросла немного меньше - на 11.3%.

При этом можно обратить внимание на значительную разницу в оплате труда меду различными регионами страны.

Так, самая высокая средняя зарплата в декабре 2019 года была в Киеве — 18869 грн. В тоже время в Черниговской области в среднем работники получали только 8851 грн., что более чем в 2 раза меньше. В большинстве других областей размер зарплаты также значительно отстает от Киева и находится в пределах от 10000 до 11000 грн.

Среди различных сфер экономики самую большую зарплату получают сотрудники финансовой сферы — 22198 грн, самую низкую — в здравоохранении и социальной сфере — 8505 грн, а также сотрудники сферы общественного питания.

Напомним, в Парламент были внесены два законопроекта, поданные Кабмином, которые предусматривают смену принципов формирования тарифных ставок, должностных окладов и, в конечном счете, размеры зарплат для бюджетников. Эти документы №2720 и №2721 должны создать предпосылки для повышения прожиточного минимума в Украине.

Согласно госбюджету, минимальный оклад в 2020 году составляет 2102 грн, а "минималка" - 4723 гривен. По новому законопроекту, минимальный оклад должен будет составлять не менее 50% минимальной зарплаты.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

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