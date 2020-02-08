Стало известно, когда украинцы могут рассчитывать на повышение социальных выплат
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Фонда общеобязательного государственного социального страхования.
Известно, что социальные выплаты вырастут уже с 1 марта 2020 года.
В частности, будет увеличено пособие по безработице. Лица, которым выплаты назначаются с учетом страхового стажа, теперь будут минимально получать 1 800 гривен.
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Для тех льготников, выплаты которым назначаются без учета страхового стажа, минимальное пособие по безработице будет увеличено до 650 гривен.
В службе занятности также добавили, что размер максимальной помощи по безработице повышаться не будет и останется на прежнем уровне - 8 408 гривен. При этом размер данной соцвыплаты установили еще в декабре прошлого года.
Стоит омтетить, что в 2020 году на реализацию активных программ содействия занятости будет направлено 1,2 млрд гривен.
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В законопроекте №2494 сказано, что на социальную помощь смогут претендовать дети, находящиеся под опекой или попечительством, и одинокие лица, достигшие 80 лет. Но самые масштабные изменения ощутят на себе малообеспеченные семьи.
Ключевое изменение, прописанное в документе - изменение порядка определения среднемесячного дохода семьи, который должен дополнительно утвердить Кабинет Министров в течение шести месяцев.
"На сегодня нового порядка нет, поэтому нельзя говорить об увеличении или уменьшении реального размера помощи и упрощении или наоборот осложнении получения такой помощи. Также Кабинетом Министров будут определены возможные доплаты, а также порядок проверки имущественного положения", - объяснил юрист Роман Кобец.
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