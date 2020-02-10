Для покупки нужно обратиться в налоговый орган по месту жительства

Украинцы смогут купить необходимое количество стажа для выхода на заслуженный отдых

Об этом пишет Апостроф.

Начиная с 2018 года, украинцам ежегодно повышают необходимый страховой стаж для выхода на пенсию.

Сейчас будущим пенсионерам необходимо иметь 27 лет стажа, но конечной целью будет 35 лет. В ПФУ подчеркнули, что к 2028 году около половины пенсионеров не будут иметь необходимого стажа.

Поэтому законодательством предусмотрена возможная покупка недостающего для выхода на пенсию стажа.

Стоимость покупки стажа будет рассчитана по формуле, которая учитывает размер ЕСВ (1039 гривен в 2020 году): Стаж = ЕСВ * Коэффициент * Количество месяцев.

Размер коэффициента зависит от количества лет: для одного года – 2, для двух – 1.8, для трех – 1.6, для четырех – 1.4 и для пяти – 1.2. Например, покупка 1 года стажа будет стоить: ЕСВ (1039) * Коэффициент (2) * Количество месяцев (12) = 24 936 гривен.

По этой же формуле можно рассчитать покупку 1-5 лет стажа: 1 год – 24 936 гривен; 2 года – 44 885 гривен; 3 года – 59 847 гривен; 4 года – 69 820 гривен; 5 лет – 74 808 гривен.

Но в ПФУ предупреждают, что эти расценки будут актуальны лишь до 1 июля 2020 года, поскольку будет увеличен размер ЕСВ, минимальной зарплаты.

Помимо этого, украинцы могут купить страховой стаж в рассрочку. Такая покупка обойдется намного меньше потенциальным пенсионерам, поскольку из формулы выпадает коэффициент.

В случае рассрочки, 1 год обойдется почти в 12 500 гривен независимо от количества докупленных лет. Однако, пенсию государство не будет выплачивать до тех пор, пока не будет оплачена вся сумма за стаж.

Ранее мы рассказывали о том, что Украину ожидает катастрофа с пенсиями. Так как с каждым годом в Украине количество пенсионеров увеличивается, то со временем нехватка рабочих рук будет расти.

Это связанно с тем, что людей, родившихся в 90-х и 2000-х годах в полтора раза меньше, чем людей старшего поколения, Это значит в будущем страну ждет катастрофическая ситуация с пенсиями.

Таким образом, к 2050 году украинцев станет меньше на 28%, а доля украинцев старше 60 будет составлять 32%. Все это несет в себе серьезные вызовы для рынка труда, пенсионной системы, медицины и инфраструктуры.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

Также Politeka писала, что у Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях.