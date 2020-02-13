Стало известно, кому в марте пересчитают пенсии

Об этом пишет Uazmi.

Согласно законодательству, индексация пенсий в Украине проводится в автоматическом режиме.

Этот процесс проводится для того, чтобы люди, которые выходили на пенсию раньше, не получали выплаты от государства фактически на уровне прожиточного минимума.

Индексация пенсий проводится по специальной формуле, которая учитывает стаж, размер зарплаты, 50% от суммы роста средней зарплаты в Украине за прошедшие три года и 50-процентный коэффициент роста потребительских цен за минувший календарный год.

В среднем, после каждого перерасчета пенсии вырастают на 8-12%.

Очередное повышение выплат запланировано на март 2020 года, когда будет произведен перерасчет пособий, которые рассчитывали, исходя из показателя средней зарплаты по стране 3764 грн: страховые пенсии, назначенные по Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, по выслуге лет), и пенсии военнослужащих срочной службы.

Помимо этого, на повышение пенсий могут рассчитывать и чернобыльцы-ликвидаторы, которые получают выплаты, назначенные по Закону «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы», и которые рассчитаны, исходя из показателя средней зарплаты по стране за 2006 год — 928 гривен.

Ранее мы рассказывали о том, что Украину ожидает катастрофа с пенсиями. Так как с каждым годом в Украине количество пенсионеров увеличивается, то со временем нехватка рабочих рук будет расти.

Это связанно с тем, что людей, родившихся в 90-х и 2000-х годах в полтора раза меньше, чем людей старшего поколения, Это значит в будущем страну ждет катастрофическая ситуация с пенсиями.

Таким образом, к 2050 году украинцев станет меньше на 28%, а доля украинцев старше 60 будет составлять 32%. Все это несет в себе серьезные вызовы для рынка труда, пенсионной системы, медицины и инфраструктуры.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

Также Politeka писала, что у Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях.