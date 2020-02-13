Стало известно, кому в марте пересчитают пенсии
Об этом пишет Uazmi.
Согласно законодательству, индексация пенсий в Украине проводится в автоматическом режиме.
Этот процесс проводится для того, чтобы люди, которые выходили на пенсию раньше, не получали выплаты от государства фактически на уровне прожиточного минимума.
Звезда "Квартала 95" в одних трусах похвасталась аппетитными фруктами: "Божественно"
Победительница "Танців з зірками" затянула роскошные формы в кожу: "Чувственная красотка"
Роскошная жена Артура Пирожкова обтянула прелести в "тесный" наряд: "Самая заветная мечта"
Звезда "Сватов" изменилась до неузнаваемости и напугала видом без макияжа: "как скелет"
Индексация пенсий проводится по специальной формуле, которая учитывает стаж, размер зарплаты, 50% от суммы роста средней зарплаты в Украине за прошедшие три года и 50-процентный коэффициент роста потребительских цен за минувший календарный год.
В среднем, после каждого перерасчета пенсии вырастают на 8-12%.
Очередное повышение выплат запланировано на март 2020 года, когда будет произведен перерасчет пособий, которые рассчитывали, исходя из показателя средней зарплаты по стране 3764 грн: страховые пенсии, назначенные по Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, по выслуге лет), и пенсии военнослужащих срочной службы.
Помимо этого, на повышение пенсий могут рассчитывать и чернобыльцы-ликвидаторы, которые получают выплаты, назначенные по Закону «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы», и которые рассчитаны, исходя из показателя средней зарплаты по стране за 2006 год — 928 гривен.
Ранее мы рассказывали о том, что Украину ожидает катастрофа с пенсиями. Так как с каждым годом в Украине количество пенсионеров увеличивается, то со временем нехватка рабочих рук будет расти.
Это связанно с тем, что людей, родившихся в 90-х и 2000-х годах в полтора раза меньше, чем людей старшего поколения, Это значит в будущем страну ждет катастрофическая ситуация с пенсиями.
Таким образом, к 2050 году украинцев станет меньше на 28%, а доля украинцев старше 60 будет составлять 32%. Все это несет в себе серьезные вызовы для рынка труда, пенсионной системы, медицины и инфраструктуры.
Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.
Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.
Также Politeka писала, что у Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях.