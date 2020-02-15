В Пенсионном фонде не хватит денег на украинцев-льготников при условии, если всю систему в ближайшее время не реформируют

Об этом пишет Апостроф.

Сообщается, что усугубляет все демографическая ситуация в стране.

Низкая рождаемость имеет прямое влияние на пенсию в Украине, ведь численность населения сокращается, но пенсионеров будет будет становиться больше.

Данные Госкомстата и недавняя перепись населения показала непропорциональность украинцев по возрастной категории.

Самая большая возрастная группа людей - это основное трудоспособное население в возрасте от 25 до 54 лет (около 45%). Если объединить категории дети и ранний трудоспособный возраст, то увидим, что их только 25%.

А именно они вместе с детьми, которые родятся в следующие пять лет, придут на замену нынешнему основному трудоспособному населению. То есть через 25 лет трудоспособного населения в Украине может быть в полтора раза меньше, нежели льготников, получающих выплаты от государства.

А вот пенсионеров наоборот станет больше, ведь ими как раз станут те, кто сейчас находится в категории трудоспособного населения.

Стоит также отметить, что минимальная пенсия в Украине (1769 гривен) даже не дотягивает до прожиточного минимума (2027 гривен). И это при том, что количество трудоспособного населения значительно превышает количество пенсионеров.

Если соотношение изменится, трудно предсказать последствия для будущих пенсионеров. Но большинство льготников рискуют остаться без каких-либо выплат от ПФУ из-за огромного дефицита в фонде.

Ранее мы рассказывали, что в марте будет произведен перерасчет пенсий. Согласно законодательству, индексация пенсий в Украине проводится в автоматическом режиме.

Этот процесс проводится для того, чтобы люди, которые выходили на пенсию раньше, не получали выплаты от государства фактически на уровне прожиточного минимума.

Индексация пенсий проводится по специальной формуле, которая учитывает стаж, размер зарплаты, 50% от суммы роста средней зарплаты в Украине за прошедшие три года и 50-процентный коэффициент роста потребительских цен за минувший календарный год.

В среднем, после каждого перерасчета пенсии вырастают на 8-12%.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

Также Politeka писала, что у Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях.