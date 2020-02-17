Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс в Украине

Об этом заявила глава профильного комитета Рады Галина Третьякова, передает Знай.

Как известно, с 1 апреля 2020 года пенсионный возраст для женщин будет повышен с 59 лет до 59 лет и 6 месяцев, а с 1 апреля 2021 года – пенсионный возраст женщин и мужчин в стране сравняется – 60 лет.

Но для того, чтобы женщинам получать полноценную пенсию, им необходимо иметь 30 лет страхового стажа, а мужчинам - 35.

Но и это правило будет исправлено к 2028 году — количество стажа, дающего право на пенсию, вырастет до 35 лет.

Третьякова отметила, что повышение пенсионного возраста необходим, поскольку нынешняя солидарная система не может обеспечить всех льготников. Из-за нехватки средств в ПФУ придется снова пересчитывать формулу назначения пенсии, в итоге в процентах от заработка работника она уменьшится.

На сегодняшний день размер средней трудовой пенсии составляет 3064 гривны (28% от средней зарплаты). Минимальная пенсия равна 1638 грн, это 53% от средней пенсии, или 15% от среднего заработка. По рекомендации Международной организации труда (МОТ), для нормальной жизни пенсионера выплата от государства не должна быть меньше чем 40% его прошлого заработка.

В Европе рекомендация МОТ выполняется: в странах Балтии этот показатель составляет 46%, в Швейцарии самый высокий – 80% заработка. Но такие результаты фиксируются после введения в странах накопительной пенсионной системы.

Третьякова предупредила, что согласно прогнозам в 2030 году пенсию по формуле будут получать 40% украинцев, а остальным достанется только минимальная выплата.

Также глава профильного комитета добавила, что повышение пенсионного возраста должно быть плавным, а начать его можно с 2023 или 2025 года.

Ранее мы сообщали подробности внедрения накопительной пенсионной системы в Украине. При условии, что Рада утвердит соответствующий законопроект, в накоплениях будут участвовать как сам работник до достижения пенсионного возраста, так и работодатель - на паритетных началах.

То есть, в случае утверждения работодатель будет платить 2% от размера зарплаты работников, а те - взносы в размере 1% от дохода.

По желанию работника, размер взносов можно увеличить. Работодатель обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы заработной платы сотрудника.

Единовременная выплата предусмотрена только при условии, если работнику на специальном счету удалось накопить сумму до 12 прожиточных "минималок".

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

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