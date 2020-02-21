Из-за нерегулярных взносов в ПФУ уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться

Об этом заявила замглавы Минсоцполитики Наталья Ненюченко, передает Апостроф.

По ее словам, на сегодняшний день в Украине 82,7% пенсионеров получают пособие до 4 тысяч гривен, сумма которого является ниже фактического прожиточного минимума.

Ненюченко также заметила, что ситуация будет ухудшаться, поскольку из-за теневой занятости Пенсионный фонд не получает необходимое количество взносов.

"При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться", - добавила замглавы профильного ведомства.

Стоит также напомнить, что по состоянию на сегодняшний день прожиточный минимум составляет 2027 гривен. Для детей в возрасте до шести лет — 1179 гривен; для детей от шести до 18 лет - 2218 гривен, для трудоспособных украинцев - 2102 гривен и для лиц, утративших трудоспособность - 1638 гривен.

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При разработке документа возникали споры относительно того, будут ли взносы на вторую пенсию принудительными и какую часть от зарплаты они составят. Но в конечном счете, как отмечает эксперт Александр Панченко, был найден компромисс.

"Одна сторона предлагала сделать такие взносы являются добровольными, другое - сделать такие платежи являются обязательными и большими. Поэтому мы нашли компромисс, который заключается в том, чтобы к этому процессу было привлечено две стороны: как работник, так и работодатель", - объяснил он.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

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