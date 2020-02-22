Під час проведення Міжнародного бізнес-форуму LEVEL UP UKRAINE 2020, який відбувся 21 лютого 2020 року в Києві, Генеральний секретар Європейської Асоціації платників податків Майкл Єгер оголосив, що Грігола Катамадзе обрано Віце-президентом Європейської асоціації платників податків

Іншими Віце-президентами є президенти національних асоціацій Швеції, Німеччини, Франції та Фінляндії.

«В Україні дуже потужна Асоціація платників податків, і хто як не Грігол Катамадзе мав стати п’ятим віце-президентом Європейської Асоціації? Він буде продовжувати робити те що й в Україні, але вже на європейському рівні. Ми маємо подумати про те, як впроваджувати наші ідеї вільної ринкової економіки, зниження податків та зменшення бюрократії. Те, що працює в Європі, працює й в Україні та інших державах», - зазначив СЕО Майкл Єгер.

Також, в рамках проведення Форуму UKRAINE LEVEL UP 2020, Європейський Економічний Сенат та Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України» підписали Угоду про партнерство та співробітництво.

Свої підписи у документі поставили Екс-Віце-Президент Європейського Парламенту, Почесний член Європейського Парламенту, Президент ЄЕС Інго Фрідріх, СЕО Європейського Економічного Сенату Майкл Єгер та Президент ВГО АППУ Грігол Катамадзе. Як сказано у документі, ця співпраця буде заснована на засадах взаємної вигоди, рівноправного партнерства і взаємодопомоги у захисті прав та законних інтересів платників податків у економічній, правовій, соціальній та інших сферах їх діяльності, розширення міжнародних зв'язків, сприяння ефективному залученню внутрішніх та зарубіжних інвестицій в економіку України, підтримки України в її реформаторських зусиллях, налагодженні правильних контактів та створенні рамки для прямих іноземних інвестицій в Україні, створення довіри, в тому числі правової безпеки та захисту прав власності, підтримки та сприяння розвитку експортної діяльності тощо.

Окрім цього, Угодою передбачено спільно створити Міжнародну Експертно-Консультаційну Раду як спільний напрямок діяльності та базу експертів і консультантів, що можуть забезпечити супровід діяльності і захист прав та інтересів платників податків – членів ЄЕС та ВГО АППУ – на національному та міжнародному рівнях.

За словами Президента Асоціації платників податків України Грігола Катамадзе, документ підписано на 5 років.

«Це була ініціатива Європейського Економічного Сенату, щоб допомагати українським компаніям вести бізнес у Європі. В цій Угоді зазначено, що ЄЕС використовуватиме свої можливості та авторитет для підвищення престижу України, а також статусу українського підприємництва, як чесного бізнес-партнера у Європі та Європейських інституціях. Своєю чергою, ми на себе взяли відповідальність допомагати європейському бізнесу та потенційним інвесторам з Європи», - зазначив Грігол Катамадзе.

Нагадаємо, Міжнародний бізнес-форум LEVEL UP UKRAINE 2020 проводиться у Києві вже вчетверте, збираючи щороку близько 800 представників бізнесу з різних країн світу. Головна ідея цьогорічного форуму - принципи створення більшого. Форум виступає платформою для розвитку екосистеми, де влада, бізнес і суспільство розробляють умови, які призводять до реальних дій в Україні.