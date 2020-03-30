ВГО «Асоціація платників податків України» звернулася до президента України, голови Верховної Ради України та прем’єр-міністра України у зв'язку з тими подіями, які відбуваються в економіці країни

Далі наводимо текст без коментарів:

Хочемо звернути Вашу увагу на такий важливий момент: на сьогоднішній день в країні мало громадських організацій, налаштованих конструктивно і по-діловому співпрацювати з владою.

Асоціація платників податків України неодноразово показувала саме такий підхід.

Добре усвідомлюємо, що в української влади мало часу на ухвалення важливих для країни рішень.

Наголошуємо, що кожне Ваше рішення повинне бути продуманим, чітко визначеним, ефективним та враховувати довгострокові наслідки.

Хочемо зауважити, що результатом «хаотичного», а ні стратегічного управління в країні були введенні з самого початку карантинні обмеження, які боляче вдарили по економіці країни та українцях.

Глибоко переконані, що будь-який антикризовий план повинен бути направлений на зупинення саме пандемії, а не економіки країни.

І наразі «поспіхом» влада намагається все виправляти.

З самого початку висловлення нашої позиції хочемо чітко визначити:

Ми прихильники невідкладних перемовин з МВФ, особливо в нинішній ситуації. Але твердо переконані, що розвитку української економіки програма МВФ не сприяє, даючи гроші, фонд постійно «нав'язує» свої вимоги. Кредитні кошти, які ми отримуємо дають можливість погашати «старі» кредити МВФ, частково збільшувати золотовалютні резерви і залучати позики інших міжнародних фінансових організацій. Борги – це проблема, а великі борги наче «камінь на шиї» економіки країни. Треба чітко розуміти, що в осяжному майбутньому ніякого дива не станеться і треба покладатися, в першу чергу, на самих себе, а не на МВФ, і позику треба буде повертати.

Тому наголошуємо - українська влада не повинна «легко» йти на поступки у МВФ, необхідно вести перемовини, відстоюючи тільки інтереси України.

Позиція Асоціації стосовно реструктуризації боргів України:

Невідкладно провести перемовини з клубом кредиторів та досягти з ними згоди щодо подовження терміну реструктуризації 17 млрд. гривень боргу України, які необхідно повернути в цьому році, не менше чим на 10 років, з обов’язковим «заморожуванням відсотків» і цей ресурс направити на підтримку української економіки.

При цьому, впевнені, що необхідно брати нові кредити від МВФ тільки н

а умовах, не гіршими ніж деякі європейські країни, такі як Італія, Іспанія і це дасть можливість Україні пережити «негоду» із значно меншими втратами.

Позиція Асоціації стосовно відкриття ринку землі.

Ринок землі повинен бути, земля – це товар, але не є звичайним ресурсом. Питання відкриття ринку землі сильно збуджує українське суспільство, є соціально гострим. Соціологи відзначають, що понад 60 відсотків українців підтримали б на референдумі мораторій на продаж землі.

В цей непростий для країни час - час в умовах війни, епідемії, падіння економіки, закликаємо владу відкласти це питання до 2025 року.

У нас немає іншого шляху, окрім активного аргументованого діалогу з МВФ. Твердо віримо, що МВФ і Україна не лише зможуть знайти компроміс, а й безперечно будуть союзниками.

ВГО «АСОЦІАЦІЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ УКРАЇНИ