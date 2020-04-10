Системна криза в українській енергетиці спричинена постійним втручанням влади в роботу ринку електроенергії.

Про це заявив експерт DiXi Group Богдан Серебренніков, передає Главком.



«Нинішня кризова ситуація на ринку електроенергії – це не лише збіг обставин, викликаний сезонним фактором, коли збільшується обсяг виробництва електроенергії з ВДЕ, та карантинними заходами, що спричинили загальний економічний спад та істотне падіння споживання. Ці фактори виразно проявили і практично довели до апогею вразливість системи функціонування ринку електроенергії України в нинішньому його вигляді», - сказав Серебренніков.



Експерт наголосив, що нині ринок функціонує з великою кількістю регуляторних обмежень щодо оптових цін (price caps), імпортом електроенергії з країн, що не є членами Енергетичного Співтовариства, ручним диспетчерським регулюванням, неринковим ціноутворенням для населення, невиваженою політикою підтримки ВДЕ. На його думку, чим більше втручань в роботу ринку, тим більш вразливим і нестійким він стає.



«Такий підхід вимагатиме постійного точкового і ситуативного втручання з боку регулятора, оператора системи передачі, уряду. Це робить ринок непрогнозованим і слабким», - розповів Серебренніков.



Раніше гендиректор «Енергоатом-Трейдинг» Сергій Бедін заявив, що через кризу на ринку електроенергії НАЕК «Енергоатом» не отримав більше 4 млрд грн за поставлену електроенергію від ДП «Гарантований покупець», якому постачає 85% всієї атомної електроенергії для потреб населення, і внаслідок цього компанія на даний час не може забезпечити закупівлю та вивезення ядерного палива.



У свою чергу народний депутат України, Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що криза в енергетиці спровокована діями глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса. За словами депутата, Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля і електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.