В Украине цены на электроэнергию для промышленности иногда не покрывают себестоимость ее производства

В апреле цена на электричество для промышленных потребителей снизилась на 9% до уровня 1243,87 грн/МВт-час. Об этом сообщил пресс-центр ГП "Оператор рынка", передает РБК-Украина.

"ОЭС Украины: средневзвешенная цена электрической энергии на РДН есть на 9,24% меньше, чем в марте, и составляет 1 243,87 грн/МВт-ч (без НДС)", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее ГП "Оператор рынка" сообщал, что средневзвешенная цена на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" в ОЭС Украины в результате торгов на 11 апреля упала до исторического минимума - 606,26 грн/МВт-час.

Кроме того, экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт энергетических рынков Сергей Чех заявил, что в Украине цены на электроэнергию для промышленности снизились настолько, что порой даже не покрывают себестоимость ее производства, а энергетика находится в кризисной ситуации.