И.о. министра энергетики Ольга Буславець призвала ГБР и другие правоохранительные органы расследовать деятельность или бездействие должностных лиц, которые довели энергетическую отрасль до фактического банкротства.

Об этом она заявила во время селекторного совещания по выполнению решений Антикризисного штаба, пишет "Обозреватель".

Она приветствовала интерес депутатов и желание правоохранительных органов разобраться в функционировании энергетических рынков, отметив, что сегодня отрасль переживает самый сложный кризис за 20 лет.

Буславець отметила наличие многомиллиардных долгов на рынке электроэнергии, сложившихся за последние 8 месяцев. НЭК "Укрэнерго" задолжал ГП "Гарантированный Покупатель" 13 млрд грн. "Гарантированный покупатель" – "Энергоатому" 5 млрд грн. 12 млрд грн не получили производители из ВИЭ. Потребители задолжали 5 млрд грн НЭК "Укрэнерго". 700 млн грн – это долги перед "Укргидроэнерго". ТЭС получило 3 млрд грн убытков", - заявила и.о. министра, добавив, что именно на решение этих проблем направлены антикризисные меры, которые поддержаны премьер-министром в рамках работы Антикризисного энергетического штаба.

Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает меры для обеспечения стабильной работы энергетической отрасли.

Также Буславець гарантировала всяческую поддержку правоохранительным органам в расследовании ситуации сложившейся в энергетике.

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, связанных со снижением мощности энергоблоков атомных электростанций.

Ранее и.о. министра Буславець сообщила, что для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго предлагает ряд антикризисных мер, среди которых – меморандум с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", остановка строительства новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого" тарифа и переход на конкурентную систему поддержки (аукционы), реформа ПСО.