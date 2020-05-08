Стабилизация ситуации на энергорынке позволит возобновить полноценную работу угольных объединений ДТЭК Павлоградуголь и ДТЭК Добропольеуголь.
Об этом 8 мая во время совещания в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.
«Мы сможем вывести предприятия из простоя после стабилизации ситуации с экономическим балансом энергорынка. Важно понимать экономическое функционирование рынка», - отметил Дмитрий Сахарук.
Генеральный директор ДТЭК Энерго также подчеркнул, что согласно новому прогнозному балансу работа угольных предприятий востребована.
«Мы проанализировали утвержденный баланс, и видим, что уголь востребован. Для обеспечения энергетического баланса мы подготовили и подали в Министерство угольный баланс», - сообщил Дмитрий Сахарук.
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Напомним, с 20 апреля ДТЭК Энерго приостановил предприятия ДТЭК Павлоградуголь и три обогатительные фабрики в связи с системным кризисом в энергетической отрасли Украины.