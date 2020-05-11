Відкриття імпорту електроенергії з Росії та Білорусі в Україну стало одним найбільш вагомих з чинників, що призвели до зупинки більшості вугільних підприємств, простою ТЕС, зменшення виробництва електроенергії в країні та настання критичної ситуації в енергетичному секторі нашої країни.



Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявила тимчасово виконуюча обов’язки міністра енергетики та захисту довкілля України Ольга Буславець.



«З вересня минулого року відкрито імпорт електричної енергії з Білорусі і Росії за двосторонніми договорами, які призвели до того, що наша вугільна промисловість втратила ринок збуту своєї продукції, теплова генерація була незатребувана», - сказала Буславець в програмі «Реальна політика з Дмитром Кисельовим».



З її словами, результатом імпорту електроенергії стала відсутність попиту на 1,5 млн тонн вітчизняного вугілля, а також направлення країні-агресору 6 млрд грн за імпортну електроенергію, які не залишилися в український економіці. При цьому Буславець зазначила, що українські компанії були не в рівних умовах – їм не дозволялося експортувати електроенергію як в Росію, так і в Білорусь.



Міністерка додала, що через енергокризу на ринку електроенергії України створилася проблема багатомільярдних боргів між постачальниками та споживачами електроенергії, НЕК «Укренерго», ДП «Гарантований покупець», компанією «Енергоатом», а також виробниками зеленої електроенергії.



Буславець підкресилила, що в таких умовах енергогенеруючі компанії не можуть виконувати свою операційну діяльність, закуповувати паливо, проводити планові ремонти обладнання та забезпечувати безпечне постачання споживачам. Також це має негативний вплив на системного оператора держкомпанію «Укренерго», який має проблеми за балансуванням енергетичної системи.



«До чого це все може призвести? До того, що запас міцності в енергетичної системи дуже малий залишився. Я думаю, всі споживачі, всі наші телеглядачі розуміють, що повна темрява в наших умовах навіть гірше, ніж пандемія», - додала керівниця міністерства.



Як повідомлялося, тимчасово виконуюча обов’язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець ініціювала створення Антикризового енергетичного штабу.



Перше засідання Штабу під головуванням премєр-міністра України Дениса Шмигаля відбулося 29 квітня. Засідання пройшло за участю керівництва Мінекоенерго, НКРЕКП, Енергоатому, Укргідроенерго, ДП "Гарантований покупець", народних депутатів та всіх ключових учасників ринку.



Результатом першого засідання Антикризового штабу став оновлений енергетичний баланс на 2020 рік, що відновив рівновагу в виробництві та споживанні електроенергії, підвищив рівень безпеки в енергосистемі країни. Імпорт електроенергії з Росії був розпочатий через так звану правку Геруса, що була прийнята парламентом України 18 вересня 2019 року з ініціативи голови комітету ВР з енергетики та ЖКГ Андрія Геруса.