Государство должно предложить пакет стимулирования экономики в кризис, включающий снижение тарифов на грузовые перевозки железной дорогой

Об этом заявил президент Украинского общества финансовых аналитиков Юрий Прозоров.

«Промышленники должны требовать от государства в лице Кабинета министров Украины, чтобы они сменили приоритеты для «Укрзализныци». Не только не повышение тарифов, а предоставление в виде пакета стимулирования экономики снижения тарифов на грузовые перевозки», - сказал Прозоров.

По его мнению, это поможет бизнесу в кризис сохранить рабочие места и пройти этот период с меньшими потерями. К тому же он считает, что снижение тарифов должно быть на длительный период, поскольку, по его мнению, экономический кризис, спровоцированный коронавирусом, может затянуться.

«Я ожидаю не одного такого, что апрель-май, и в июне все выровняется, а, скорее всего, будет еще осенний большой удар этого коронаэкономического кризиса. А, возможно, это затянется и на 2020-2021 год», - сказал Прозоров.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов «Укрзализныци» на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на предоставление УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.

В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что повышение «Укрзализныцей» тарифов на грузовые перевозки в условиях кризиса является непродуманным шагом, поскольку это нанесет удар по экспортоориентированным предприятиям.

В то же время в Первой энергетической ассоциации Украины заявили, что повышение тарифов на грузоперевозки по железной дороге увеличит логистические расходы угледобывающей отрасли на 3,5 млрд грн в год, что негативно повлияет на работу энергетической системы страны.