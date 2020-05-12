Вантажовідправники закликали уряд заборонити введення в дію нового Договору «Укрзалізниці» про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом до його погодження з галузевими та бізнес-асоціаціями. Про це йдеться у зверненні президента ОП «Укрметалургпром» Олександра Каленкова до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.



В зверненні зазначається, що АТ «Укрзалізниця» ввела заборону на планування та перевезення вантажів залізницею з 01.06.2020 через відмову вантажовідправників підписати новий Договір з УЗ, в якому передбачено суттєве зростання вартості вантажоперевезень.



«Підписання такого Договору УЗ вимагає в односторонньому порядку, хоча більшість вантажовідправників не згідні з запропонованим умовами та виступають категорично проти значного зростання вартості залізничних перевезень обумовленого цим Договором», - наголошується в зверненні.



Президент «Укрметалургпрому» також нагадав, що Антимонопольний комітет рекомендував УЗ утриматись від впровадження нового Договору про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом та продовжити строк дії чинного до завершення доопрацювання його нової редакції, з урахуванням зауважень та пропозицій від операторів ринку вантажних перевезень. Проте нині жодних дискусій з цього приводу з УЗ не відбувається.



«Дискримінаційна та деструктивна позиція УЗ напрямлена на штучне обмеження експорту, де частка ГМК та продукції аграріїв складає більше 50,0%, призведе до зменшення валютних надходжень в країну. Неможливість для клієнтів, що досі не підписали Договір, через незгоду з його умовами, здійснювати перевезення може мати катастрофічні наслідки для економіки та призведе до значного зменшення об’єму валютних надходжень», - наголосив Каленков.



Президент «Укрметалургпрому» закликав уряд заборонити введення в дію нового Договору з 01.06.2020 та заборонити УЗ встановлювати будь-які обмеження на планування залізничних перевезень через відсутність підписаного договору в новій редакції до остаточного його погодження з галузевими та бізнес-асоціаціями.



Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет України (АМКУ) рекомендував АТ "Укрзалізниця" доопрацювати новий Договір про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом. Проаналізувавши проект договору, комітет з'ясував, що окремі його умови можуть призвести до ущемлення інтересів замовників послуг. Також АМКУ рекомендував "Укрзалізниці" продовжити термін дії чинного договору про надання послуг з організації перевезення вантажів до моменту завершення доопрацювання нової редакції договору з урахуванням зауважень і пропозицій наданих операторами ринку вантажних перевезень.



Раніше Європейська бізнес-асоціація закликала "Укрзалізницю" відстрочити введення в дію нового договору про надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом, який повинен бути введений з 1 квітня, оскільки багато його положень потребують перегляду або більш детального опрацювання, а це неможливо зробити в термін, що залишився до моменту введення договору в дію.



Цієї ж думки дотримується і Американська торгова палата в Україні (American Chamber of Commerce, AmCham, ACC). Вона вважає, що введення нового договору на вантажоперевезення негативно вплине на ринок вантажовідправників і операційні показники "Укрзалізниці", і закликає відкласти його введення до врегулювання спірних моментів.