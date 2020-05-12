Погоджений з інвесторами у сектор «зеленої» енергетики меморандум має стати основою для ухвалення відповідних змін до законодавства. Про це заявила директор Європейсько-українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк в коментарі для агентства ExPro.

«Якщо в меморандумі будуть закладені ті принципи реструктуризації, які підтримують інвестори, тоді він має піти в основу законопроекту. Ми будемо дуже вдячні, якщо шановні депутати візьмуть активну участь в підтримці цього меморандуму, якщо він врешті буде підписаний, і якщо народні депутати приєднаються до процесу обговорення реструктуризації і розглянуть різні сторони - не лише жорсткі умови, але й пропозиції інвесторів», - сказала Гуменюк.

На думку Гуменюк, викладена в меморандумі позиція має бути наближена до пропозицій інвесторів, що дозволить зберегти інвестиційну привабливість України та знизити ризики звернень компаній до міжнародних арбітражів.

Зокрема, серед таких пропозицій вона назвала ухвалення рішення щодо наповнення бюджету «Гарантованого покупця» та зменшення його неплатоспроможності, а також розділення спецзобов’язань для підтримки сектору ВДЕ та населення.

«Залишити на «Гарантованому покупці» виключно функцію по роботі із «зеленою» енергетикою, тобто викуп «зеленої» енергії, продаж її на ринку електроенергії і організація аукціонів. Все, більше ніяких обов’язків на «Гарантований покупець» не потрібно покладати. Питання ціни для населення потрібно, щоб займалося інше підприємство», - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець повідомила, що найближчим часом Мінекоенерго відновить переговори з інвесторами у проекти з відновлювальної енергетики, а міністерство протягом тижня напрацює для обговорення з ними проект Меморандуму, в якому будуть прописані умови реструктуризації, перегляду «зеленого» тарифу, будівництва станцій та інші умови для сектору ВДЕ.