Металлургические предприятия компании Интерпайп (собственник Виктор Пинчук), а также компании «АрселорМиттал Кривой Рог» (владелец Лакшми Миттал) не приняли участие в торгах «Энергоатома», где цена атомной электроэнергии снизилась на 25% до 1,05 грн за кВт час, сообщается на сайте Украинской энергетической биржи



Согласно информации Украинской энергетической биржи, покупателями электроэнергии "Энергоатома" стали компании: "Укр Газ Ресурс", "Мартин Трейд", "Онк-Груп", "Павер Инжиниринг", Лтк "Электрум", "Жоэк", "Эру Трейдинг", "Харьковэнергосбыт", "Львовэнергосбыт".



«Энергоатому» удалось реализовать 55,296 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки по цене 1057,85 грн/МВт-ч, что на 24,5% ниже стартовой (1400 грн/МВт-ч), сообщается на сайте УЭБ. Всего к продаже было предложено 192 тыс. МВт-ч.



Напомним, ранее компании «Интерпайп» и «АрселорМиттал Кривой Рог» заявляли о том, что тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий в Украине якобы выше, чем в странах Европы.



При этом временно и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец опровергла это заявление и сообщила, что сейчас промышленность покупает электроэнергию дешевле, чем она стоила в 2018-2019 годах.