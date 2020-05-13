Компанія ДТЕК Енерго відновила звичайний режим роботи співробітників шести теплоелектростанцій та однієї теплоелектроцентралі після послаблення карантину урядом з 11 травня, повідомляється в прес-релізі

«В ДТЕК Енерго прийнято рішення завершити спеціальний режим роботи семи з дев'яти своїх електростанцій з 12 травня. Майже 2000 енергетиків ТЕС і ТЕЦ компанії працювали в умовах повної ізоляції з 20 березня. Це забезпечило безперебійне тепло- і енергопостачання українців під час карантину і дозволило не допустити поширення інфекції на підприємствах компанії», - зазначають в компанії.

Згідно з повідомленням, епідеміологічна ситуація в регіонах розташування вказаних підприємств поліпшується. При цьому для Бурштинської та Добротвірської ТЕС ізольований режим роботи продовжується до 22 травня у зв’язку з високим рівнем захворюваності в західних регіонах країни.

«Ми працювали в ізольованому режимі понад 50 днів. Практика показала, що такий підхід був правильним - за весь період роботи в особливому режимі жоден співробітник ТЕС в ізоляції не захворів, а наші підприємства забезпечили надійність роботи української енергосистеми. Хочу сказати спасибі всім тим колегам, які несли трудову вахту в режимі суворої ізоляції. Завдяки вашим зусиллям працювали лікарні, аптеки, магазини, а в будинках мільйонів українців під час карантину було світло і тепло», - зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук.

Також повідомляється, що компанія продовжує ретельно перевіряти стан здоров'я співробітників підприємств з дотриманням всіх рекомендованих МОЗ карантинних заходів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив з 11 травня відкрити парки, сквери, дитячі та спортивні майданчики, стоматології, салони краси та перукарні, відновити діяльність нотаріусів, адвокатів, психологів. А також роботу літніх майданчиків кафе і магазинів у ТРЦ.