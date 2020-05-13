Укрелектропрофспілка підтримує антикризовий план дій уряду в енергетиці. Про це йдеться у зверненні Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України до прем’єр-міністра.

В Укрелектропрофспілці зазначили, що підтримують дії уряду для подолання кризи в енергетиці. Зокрема, такі заходи, як зупинення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, зазначивши, що це було неприпустимим в той час, коли вітчизняні енергопідприємства опинились в стані простою. Також в профспілці підтримали затвердження нового прогнозного енергобалансу, внаслідок чого сподіваються на припинення дискримінації теплової енергетики.

Автори звернення закликали уряд ліквідувати цінові обмеження для ДП «Гарантований покупець» на ринку «на добу наперед». «Ліквідація обмежень дозволить гарантувати розвиток відновлювальних джерел в Україні внаслідок спрощення збуту їх товарної продукції», - зазначається в зверненні.

Окрім того, в Укрелектропрофспілці заявили, що підтримують наміри уряду розробити механізми погашення заборгованості НЕК «Укренерго» перед ДП «Гарантований покупець», яка спричинила ланцюгову заборгованість на енергоринку, а також погасити заборгованість по виплаті зарплат перед шахтарями державних вугледобувних підприємств.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець повідомила, що для виведення енергетики з кризи Мінекоенерго пропонує низку антикризових заходів, серед яких укладення меморандуму з інвесторами про зниження «зеленого тарифу», зупинення будівництва нових сонячних та вітрових генеруючих потужностей по системі «зеленого» тарифу та перехід на конкурентну систему підтримки (аукціони), реформа системи спецзобов’язань перед виробниками електроенергії.