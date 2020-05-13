Инвесторы в зеленую энергетику Украины рассчитывают на скорейшее рассмотрение и подписание меморандума с Кабинетом министров, Энергетическим сообществом и всеми заинтересованными сторонами, чтобы разрешить текущие проблемы сектора и иметь гарантию государства для сохранения интереса зарубежных инвесторов к вложению средств в экономику страны.

Об этом в комментарии (название СМИ) заявил глава Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, добавив, что меморандум будет обсуждаться на уровне правительства 14 мая.

«В первую очередь завтра на повестке дня будет проговариваться сам меморандум. Есть позиция министерства, позиция инвесторов. Кстати, позиция солнца и ветра более чем на 90% уже согласована между компаниями. Уже есть общая договоренность, а значит мы выступаем единым фронтом… Думаю, что все-таки будет найдено компромиссное решение. Я вижу сегодня министерство, насколько оно пытается найти компромисс», - сказал Конеченков.

По его словам, к обсуждению и подписанию меморандума будут привлекаться ключевые энергокомпании и государственные ведомства (Минэкоэнерго, НКРЭКУ, Комитет парламента по энергетике и ЖКХ), три профильных ассоциации, а также Европейское энергетическое сообщество.

Как отметил, Конеченков зарубежные инвесторы ожидают получения гарантий от государства, что сохранит инвестиционную привлекательность отрасли и страны в целом. Также глава УВЭА озвучил ключевые положения, которые, по его мнению, важно прописать в меморандуме.

«Во-первых, надо рассчитаться с компаниями, которые уже сгенерировали электроэнергию, но не получили от «Гарантированного покупателя» соответствующую плату за поставленную электроэнергию в сеть. Во-вторых, надо получить государственные гарантии, что, если инвесторы сегодня пойдут на сокращение зеленого тарифа, чтобы им железобетонно закрепили все условия, которые будут прописаны в меморандуме, и государство четко их выполняло. И третье. Если компании, которые уже получили PreРРА, подписали PreРРА с «Гарпоком», им была сохранена гарантия зеленого тарифа на период действия PreРРА: для ветра - 3 года, для солнца - 2 года. Чтобы если и будет сокращен срок строительства, в первую очередь для солнца, и частично для ветра, то они имели приоритет при участии в аукционах для получения возможности построить свои объекты», - сообщил Конеченков.

Как сообщалось, Министерство энергетики и зашиты окружающей среды начало реализацию ключевых мероприятий по выводу энергетической отрасли страны из кризиса. Среди приоритетных задач ведомства – достижение компромиссного решения с инвесторами в возобновляемую энергетику и подписания меморандума, чтобы дать зарубежным инвесторам понимание относительно работы уже построенных и реализации будущих проектов в секторе зелёной энергетики.